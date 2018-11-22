تعرف على بعض تفاصيل نص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن علاقاتهما بعد "بريكست"

وقالت ماي للصحفيين في "داوننج ستريت"، مقر الحكومة: "الاتفاق الذي توصلنا إليه هو اتفاق بين المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية. الآن بات الأمر بيد الزعماء السبعة والعشرين لباقي دول الاتحاد الأوروبي لدراسة هذا الاتفاق، خلال الأيام التي تسبق اجتماع المجلس الأوروبي الخاص يوم الأحد".

وأضافت: "الشعب البريطاني يريد حسم الأمر. يريد اتفاقا جيدا يحدد لنا مسارا لمستقبل أفضل. هذا الاتفاق بات في متناولنا وأنا عازمة على إبرامه".

وذكرت أنها تحدثت مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيث، وأضافت: "أنا على ثقة من أننا سنتمكن يوم الأحد من الموافقة على اتفاق يحقق تطلعات كامل أسرة المملكة المتحدة، بما في ذلك جبل طارق".

وفيما يلي بعض العناصر المهمة في مسودة النص المؤلفة من 26 صفحة، واطلعت عليها رويترز:

مقدمة

يسعى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "لشراكة طموحة وشاملة وعميقة ومرنة في التجارة والتعاون الاقتصادي وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية والسياسة الخارجية والأمن... يكون أساسها التوازن بين الحقوق والواجبات".

الاقتصاد

يتفق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على تطوير شراكة اقتصادية طموح ومتوازنة وواسعة النطاق... تشمل منطقة تجارة حرة وتعاونا أوسع على مستوى القطاعات... يعززها بنود تكفل فرصا متكافئة للمنافسة النزيهة والحرة بين الجانبين.

تحترم الاتفاقية "تكامل السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي وكذلك السوق الداخلية للمملكة المتحدة وتسلم بتطوير المملكة المتحدة سياسة تجارية مستقلة بخلاف هذه الشراكة الاقتصادية".

سيحتفظ كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة باستقلاله والقدرة على تنظيم النشاط الاقتصادي.

تجارة السلع

يتطلع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "لعلاقة أوثق ما يكون في تجارة السلع"، و"ترتيبات شاملة لتأسيس منطقة تجارة حرة ودمج التعاون العميق في القواعد التنظيمية والجمارك على أن يعزز ذلك بنود تكفل تكافؤ الفرص".

الرسوم الجمركية

يتوقع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "عدم وجود رسوم جمركية أو رسوم أو مصاريف أو قيود كمية في مختلف القطاعات مع ترتيبات جمركية طموحة... تعزز وتطور المنطقة الجمركية الموحدة المنصوص عليها في اتفاقية الانسحاب والتي تتفادى الحاجة لإجراء فحوصات لقواعد المنشأ".

الجمارك

يريد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "ترتيبات جمركية طموحة"، و"يتطلعان للاستفادة من كل الاستعدادات والتكنولوجيات المساعدة المتاحة".

كما أنهما مستعدان للنظر في "الاعتراف المتبادل ببرامج التجار الموثوقين والتعاون الإداري في الشؤون الجمركية والمساعدة المتبادلة بما في ذلك استرداد المطالبات المتعلقة بالضرائب والرسوم".

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أيرلندا الشمالية

"يجدد الطرفان عزمهما على استبدال الحل الخاص بأيرلندا الشمالية باتفاقية لاحقة ترسي ترتيبات بديلة تكفل عدم وجود أي حدود تخضع لقيود على جزيرة أيرلندا على أساس دائم".

سيجري أيضا بحث الترتيبات والتكنولوجيا المساعدة في سياق تطوير أي ترتيبات بديلة لضمان غياب أي حدود تخضع لقيود على جزيرة أيرلندا على نحو دائم".