قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لا تعتزم إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 كما تطالب الولايات المتحدة.
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وزير الخارجية الإيراني ظريف: رغم أنف الولايات المتحدة نواصل حياتنا ونزدهر وننجح
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وزير الخارجية الإيراني ظريف: رغم أنف الولايات المتحدة نواصل حياتنا ونزدهر وننجح
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وأضاف خلال مؤتمر دولي في روما أن الشعب الإيراني سيصمد في وجه العقوبات الأمريكية.
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