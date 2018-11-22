وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "أسعار النفط تتراجع. عظيم! مثل تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. 54 دولاراً ... كانت 82 دولاراً. شكرا للسعودية، ولكن دعونا نذهب إلى أسعار أقل". وأضاف ترامب، في تغريدة أخرى: "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً".
ترامب: نريد أسعار نفط مخفضة .... والسعودية قامت بدور جيد لأجل ذلك
ترامب: نريد أسعار نفط مخفضة .... والسعودية قامت بدور جيد لأجل ذلك
ويأتي الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط إلى مستوى 54 دولاراً للبرميل الواحد، بعد أن أشار ترامب يوم الثلاثاء إلى أن السعودية قدمت مساعدة كبيرة للولايات المتحدة في إبقاء أسعار النفط على مستوى منخفض، مؤكداً أنه لن يقْدم على أي إجراء لفرض عقوبات عليها على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لأن ذلك يعني "تدمير الاقتصاد العالمي".
للمزيد على يورونيوز:
- وزير النفط السعودي: سنصبح ثاني أكبر منتجي أسمدة الفوسفات بالعالم
- رغم الضغوط والانتقادات .. ترامب يؤكد مجددا دعمه للسعودية
- أمراء سعوديون ينقلبون على بن سلمان في أعقاب مقتل خاشقجي
وكان ترامب أصدر بياناً، الثلاثاء، عدد فيه أسباب أهمية السعودية بالنسبة لبلاده وكان من بينها النفط. وقال ترامب: " بعد الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة منتجة للنفط في العالم. لقد عملوا معنا بشكل وثيق، وكانوا مستجيبين للغاية لطلباتي بالحفاظ على أسعار النفط عند مستويات معقولة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للعالم".