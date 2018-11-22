ترامب: نريد أسعار نفط مخفضة .... والسعودية قامت بدور جيد لأجل ذلك

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "أسعار النفط تتراجع. عظيم! مثل تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. 54 دولاراً ... كانت 82 دولاراً. شكرا للسعودية، ولكن دعونا نذهب إلى أسعار أقل". وأضاف ترامب، في تغريدة أخرى: "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً".

ويأتي الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط إلى مستوى 54 دولاراً للبرميل الواحد، بعد أن أشار ترامب يوم الثلاثاء إلى أن السعودية قدمت مساعدة كبيرة للولايات المتحدة في إبقاء أسعار النفط على مستوى منخفض، مؤكداً أنه لن يقْدم على أي إجراء لفرض عقوبات عليها على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لأن ذلك يعني "تدمير الاقتصاد العالمي".

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وكان ترامب أصدر بياناً، الثلاثاء، عدد فيه أسباب أهمية السعودية بالنسبة لبلاده وكان من بينها النفط. وقال ترامب: " بعد الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة منتجة للنفط في العالم. لقد عملوا معنا بشكل وثيق، وكانوا مستجيبين للغاية لطلباتي بالحفاظ على أسعار النفط عند مستويات معقولة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للعالم".