مغربية تقتل عشيقها وتفرم جثته وتقدمها مع الأرز لعمال في الإمارات

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إتهمت النيابة العامة في الإمارات العربية امرأة مغربية بقتل عشيقها وتقديم رفاته كجزء من طبق تقليدي من الأرز واللحوم يعرف باسم "المجبوس"، لعمال باكستانيين يعملون في الجوار. وذكرت صحيفة " ذا ناشيونال " الإماراتية أن المرأة وهي في الثلاثينات من عمرها إعترفت بجريمتها للشرطة ، ووصفتها بأنها "لحظة جنون"، مشيرة إلى أنها ستخضع للمحاكمة في انتظار التحقيق .