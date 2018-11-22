مغربية تقتل عشيقها وتفرم جثته وتقدمها مع الأرز لعمال في الإمارات

إتهمت النيابة العامة في الإمارات العربية امرأة مغربية بقتل عشيقها وتقديم رفاته كجزء من طبق تقليدي من الأرز واللحوم يعرف باسم "المجبوس"، لعمال باكستانيين يعملون في الجوار.
وذكرت صحيفة " ذا ناشيونال " الإماراتية أن المرأة وهي في الثلاثينات من عمرها إعترفت بجريمتها للشرطة ، ووصفتها بأنها "لحظة جنون"، مشيرة إلى أنها ستخضع للمحاكمة في انتظار التحقيق .
وبحسب الصحيفة ، فإن المتهمة والتي كانت على علاقة مع الضحية لمدة سبع سنوات ، أقدمت على فعلتها منذ ثلاثة أشهر بعد أن أخبرها الضحية أنه يخطط للزواج بأخرى ، ولكن الجريمة اكتشفت مؤخرا، عندما تم العثور على سن بشري داخل الخلاط (البلندر) .
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ووفقا للشرطة الإماراتية ، انه تم اكتشاف الجريمة فقط عندما ذهب شقيق الضحية للبحث عنه في منزله في مدينة العين، والتي تقع على الحدود مع عُمان ، ووجد سن بشر داخل خلاط الطعام ، وبعد اختبارات الحمض النووي تبين أنها تعود للضحية.