هل تعلم ؟ منافسٌ جديد يهدد عرش "نوتيلا" في مملكة الشوكولاته الإيطالية

لعقود طويلة، تربعت "نوتيلا" الإيطالية على عرش صناعة الشوكولا في إيطاليا من خلال حصتها التي تزيد عن النصف من إنتاج السوق العالمية لهذه المنتج المحبب للصغار والكبار، غير أنه مؤخراً بدأ يلوح في الأفق ثمة منافس لـ"نوتيلا"، يمتلك من "الآهلية" ما يهدد به استمرار بقاء ملكة الشوكولا على عرشها الباذخ.

"منافس" نوتيلا تنتجه شركة تصنيع المعكرونة "باريللا" الإيطالية تحت اسم "كريما بان دي ستيللا"، وحسب موقع "كوارتزي" فإن هناك اختلافاً مهماً بين المنتجين: فبينما تُصنع نوتيلا فيريرو بزيت النخيل، وهو أمر يثير جدلاً بشأن الدور الذي يلعبه استخراج هذا الزيت في تهديد كثافة الغابات في جنوب شرق آسيا، فإن "كريما بان دي ستيللا" تصنع من زيت عباد الشمس، كما أنها تحوي سكراً أقل بما نسبته 10 بالمائة، وتستخدم بندقاً إيطالياً فقط، وتعتمد بشكل كامل على مادة الكاكاو، وفق رويترز، فإن "كريما بان دي ستيللا" ستضيف مواد تزيد من الشعور بمتعة التهامها.