قريبا.. مقاتلة "المستقبل" الجوية الأوروبية

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يبدو أن العمل على المشروع الأوروبي الطموح لصنع "مقاتلة المستقبل" يسير بشكل جيد، رغم ذلك، فإنه لا يزال في الخفاء. وتختفي تفاصيل هذا المشروع خلف مفردة من أربعة حروف "سكاف" وهي اختصار لـ"نظام القتال الجوي المستقبلي".