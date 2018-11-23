يبدو أن العمل على المشروع الأوروبي الطموح لصنع "مقاتلة المستقبل" يسير بشكل جيد، رغم ذلك، فإنه لا يزال في الخفاء.
وتختفي تفاصيل هذا المشروع خلف مفردة من أربعة حروف "سكاف" وهي اختصار لـ"نظام القتال الجوي المستقبلي".
قريبا.. مقاتلة "المستقبل" الجوية الأوروبية
وتختفي تفاصيل هذا المشروع خلف مفردة من أربعة حروف "سكاف" وهي اختصار لـ"نظام القتال الجوي المستقبلي".
لكن، كشفت وزيرتا دفاع فرنسا وألمانيا، فلورنسا بارلي وأورسولا فون دير ليين، على التوالي، عن بعض التفاصيل في اجتماع مشترك في العاصمة بروكسل.
فهذا الجيل السادس من المقاتلات سيكون متعدد الاستخدامات، وسيتم توجيهها والتحكم بها عن بعد.
كما ستكون مصحوبة في الهواء من قبل سرب طائرات من عدة أنواع: مثل الطائرات بدون طيار، كما سيتم تزويدها بصواريخ كروز حديثة الطراز.
وسيتم توصيلها بطائرات أخرى وأقمار صناعية وأنظمة قتالية أرضية وأخرى بحرية.
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