كيف يمكن الحصول على الأوكسجين في كوكب المريخ؟!

لمعرفة المزيد عن كوكب المريخ، توجه مراسل يورونيوز جيرمي ويلكس إلى مقر شركة "إيرباص" في ستيفنيج، حيث إلتقى الباحث في علم الفضاء مانيش باتل من الجامعة المفتوحة، وسأله: متى سيصل البشر إلى ذلك الكوكب؟

مانيش باتل من الجامعة المفتوحة: "منذ زمن طويل نخطط للذهاب إلى كوكب المريخ. نحن متواجدون هناك منذ سنوات عديدة بفضل الروبوتات. وأعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة إلينا للذهاب إلى هناك كبشر. وهذا قد يحدث بفضل لاعبين أساسيين مثل سبيس-إيكس، هذه الكيانات التجارية تدخل السوق وتغير من طريقة الذهاب إلى الفضاء، وكيفية الوصول إلى المريخ. لذا أعتقد أنه خلال السنوات العشرين القادمة، أو بالتأكيد خلال حياتي سنرى أشخاصا على المريخ".

جيرمي ويلكس، من يورونيوز: "بعض الأشخاص يتساءلون كيف يمكن أن يعيش البشر على المريخ. هل سيعيشون في قِباب؟ أم تحت الأرض. هل سيأخذون الأكسجين معهم؟ ما قولك؟"