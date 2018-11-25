بعد الإمارات.. ولي العهد السعودي يصل البحرين في ثاني محطة لجولته العربية

بعد زيارة لدولة الإمارت، وصل ولي العهد السعودي الأمير محمج بن سلمان إلى العاصمة البحرينية المنامة في ثاني محطة لجولته العربية التي بدأها من أبو ظبي. وتعتبرهذه الجولة هي أول زيارة خارجية يجريها بن سلمان منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض باسطنبول.

وكانت هذه الحادثة المروعة قد أثارت استنكارا عالميا شديدا في ظل اتهامات لأعلى هرم السلطة في السعودية بأن الجريمة تمت بأمر من ولي العهد وهو ما تنفيه الرياض بشدة وتقول إنها حدثت دون علم الأمير الذي يتمتع بصلاحيات واسعة منحه إياه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ما جعل محمد بن سلمان بمثابة الحاكم الفعلي للبلاد.