لأول مرة منذ قيام الدولة العبرية.. أول زيارة لرئيس تشادي لإسرائيل ولقاء وعشاء مع نتنياهو

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إدريس ديبي رئيس تشاد سيلتقي بنتنياهو في القدس اليوم الأحد في أول زيارة يقوم بها رئيس البلد الأفريقي المسلم لإسرائيل منذ قطع العلاقات الثنائية بين البلدين عام 1972 وحتى منذ قيام الدولة العبرية.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان "إنه اجتماع تاريخي. إنها أول زيارة يقوم بها رئيس تشادي لإسرائيل منذ تأسيس الدولة (إسرائيل). وتأتي بعد الكثير من الجهود الدبلوماسية بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو في السنوات القليلة الماضية".

وتعتبر هذه الزيارة تاريخية وهي أول مرة يتوجه فيها رئيس تشادي إلى إسرائيل منذ قيامها وتأتي بعد قطع العلاقات بين البلدين منذ قرابة 46 عاما. وكان ديبي قد استقبل في قصره في يوليو تموز 2016 دوري جولد الذي كان مديرا لوزارة الخارجية الإسرائيلية حيث عقدا مباحثات استكشافية لتحسين العلاقات الثنائية.

وقال غولد للإذاعة الإسرائيلية يوم الأحد "كان من الواضح أننا بدأنا في التقارب". وأضاف أن مضيفيه التشاديين أبلغوه حينئذ بأن قطع العلاقات مع إسرائيل جاء تحت ضغط من ليبيا وإن هذا السبب قد زال بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

كما تأتي الزيارة ضمن جهود نتنياهو الساعية لإقامة علاقات دبلوماسية مع عدة دول إسلامية في إفريقيا حيث تسعى تل أبيب للاستثمار في مناطق جديدة بالقارة السمراء حيث تحافظ بعض البلدان على مسافة بينها وبين إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 في حين لا تربط معظمَ الدول الأفريقية الإسلامية علاقاتٌ بإسرائيل.

وقد ذكرت صحيفة ذو تايمز أوف إسرائيل اليوم أن إسرائيل تبذل جهودا للتواصل مع دول مثل مالي والصومال أيضا.

وإضافة لإفريقيا، هناك المبادرات التي تستهدف دول الخليج ومنها على سبيل المثال الزيارة غير المعلن عنها والتي قام بها المسؤول الإسرائيلي إلى سلطنة عمان ولقاؤه بالسلطان قابوس الشهر الماضي.

ويوجد الرئيس ديبي في الحكم منذ عام 1990 بعد الإطاحة بنظام حسين حبري في الثاني من كانون الأول ديسمبر من نفس السنة بدعم من فرنسا قبل أن يستلم الحكم بصفته رئيس مجلس الدولة ثم تم تعيينه رئيسا للجمهورية في 28 شباط فبراير لعام 1991 بعد المصادقة على ما يعرف بالميثاق الوطني.

وقد توالت بعد ذلك الولايات الرئاسية لديبي في 1996 و2001 و2206 و2011 و2016 وهو الآن رسميا في ولايته الخامسة منذ 22 عاما.