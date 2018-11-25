تغطية مباشرة: القادة الأوروبيون يصادقون رسميا على اتفاق "بريكست"

وقال توسك: "صادق زعماء الاتحاد الأأوروبي الـ27 على اتفاق انسحاب بريطانيا وعلى بنود مستقبل العلاقات البريطانية مع التكتل".

سنبقى حلفاء

فيما قال ميشال بارنييه، المفوض الأوروبي بشأن "بريكست": "حان الوقت يتحمل الجميع المسؤولية.. الجميع".

كما وصف بارنييه اتفاق الخروج، المكون من 600 صفحة، والذي يحدد شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد في 29 آذار/مارس، بأنه أساس جيد للتفاوض على العلاقات المستقبلية.

كما أكد بارنييه: "سنبقى حلفاء وشركاء وأصدقاء".

انتخابات أو استفتاء؟

وقالت رئيسة ليتوانيا، داليا جريباوسكايتي، إن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يستبعد عدة احتمالات بعد أن يوقع الزعماء على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، موضحة أن إجراء انتخابات جديدة أو استفتاء آخر في بريطانيا من الاحتمالات الواردة.

وقالت جريباوسكايتي للصحفيين لدى وصولها إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أي شيء يمكن أن يحدث، هناك على الأقل أربعة سيناريوهات محتملة لكن الأمر يرجع للجانب البريطاني في تقرير المسار الذي سيتخذه".

وأضافت: "قد يكون استفتاء شعبيا جديدا وقد يكون انتخابات جديدة وقد يكون طلب إعادة التفاوض، أحصيت أربعة سيناريوهات محتملة على الأقل". لكنها لم تصرح علنا باحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون التوصل لاتفاق.

التكتل "يكره" بريكست

من جانبه، امتدح مارك رويت، رئيس الوزراء الهولندي، تعامل نظيرته البريطانية تيريزا ماي مع المفاوضات الصعبة، وقال إنه متأكد من أنها ستحصل على مصادقة البرلمان للاتفاق في الأسابيع القادمة.

وأضاف رويت: "هذا أقصى ما يمكننا فعله"، وأن الاتحاد الأوروبي "يكره" بريكست، لأن "لا أحد رابحا هنا.. جميعنا خاسرون".

والسؤال الأكبر الذي يواجه الاتحاد الأوروبي الآن، هو ما إذا كانت حكومة ماي المنقسمة يمكن أن تتولى التعامل مع الصفقة.