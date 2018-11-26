رئيس البرلمان الأوروبي يدعم الاحتجاجات المناهضة للعنف ضد المرأة بخط أحمر

ففيما كان قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، بصدد المصادقة على اتفاق "بريكست" لخروج بريطانيا من التكتل، تفاجأوا بقيام رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، برسم خط بأحمر الشفاه تحت عينه.

وتابع تاجاني بذلك ما فعله لاعب كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، الذي تعاطف مع ضحايا العنف من النساء في إيطاليا.

ويدعم المبادرة يدعمها الكثير من المشاهير في إيطاليا، ويعبرون عن تضامنهم مع الحملة من خلال رسم خط أحمر تحت إحدى عينيهم.

وتأتي المبادرة بعد حملت بدأتها المنظمة الإيطالية "ويوورلد أونلوس"، وجمعية لاعبي كرة القدم والدوري الأول "سيري أ".

وقال السياسي الإيطالي خلال القمة الأوروبية: "هذا ليس أمرا عاديا، ليس عاديا"، مشيرا إلى العنف ضد النساء.

وأضاف: "إن العنف ضد المرأة هو أحد أسوأ الأشياء التي يمكن أن يفعلها الرجل، ولا يجب أن يشعر أي إنسان بأنه أعظم أو أدني من الآخر".

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كما أشار تاجاني إلى إن البرلمان الأوروبي سيضيء باللون البرتقالي في الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يمثل بداية حملة تستمر 16 يوما.

وفي تغريدة نشرها على حسابه عبر تويتر، قال: "العنف ضد النساء غير مقبول، تعلمت ذلك من والدتي وأعلم ذلك لأطفالي الآن".

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن ثلث النساء في جميع أنحاء العالم عانين من العنف الجنسي أو الجسدي، وتعرضت واحدة من كل 10 إناث للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.