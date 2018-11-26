الإمارات تفرج عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدغز بمناسبة اليوم الوطني للإمارات

عرضت الإمارات اليوم الاثنين تسجيل فيديو يعترف فيه الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدغز، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، بتهم تجسس كدليل إدانة رغم أن أسرته ناشدت العفو عنه ورغم مساع دبلوماسية قوية من بريطانيا.

وأصدرت الإمارات عفوا اليوم الاثنين عن الأكاديمي وذلك بعد دقائق من بث تسجيل الفيديو يعترف فيه بأنه عضو في المخابرات البريطانية (إم.آي6).

ووفقا للبيان الذين نشرته وكالة أنباء الإمارات أصدر رئيس الإمارات العفو بأثر فوري بمناسبة اليوم الوطني للبلاد. وذكر البيان أن هيدغز سيغادر البلاد فور استكمال الإجراءات القانونية.

وصدر حكم على هيدغز البالغ من العمر 31 عاما، وهو طالب دكتوراه في جامعة درم، الأسبوع الماضي في خطوة وصفتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا بأنها مخيبة للآمال.

وتم القبض عليه في الخامس من مايو أيار بعد زيارة دراسية مدتها أسبوعين.

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الإمارات تتهم طالبا بريطانيا بالتجسس

بريطانيا

وعبرت بريطانيا عن امتنانها لدولة الإمارات اليوم الاثنين بعد أن أصدرت عفوا عن الأكاديمي.

وقال جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني "أنباء رائعة عن ماثيو هيدغز... رغم أننا لا نتفق مع الاتهامات لكننا ممتنون لحكومة الإمارات لحل القضية بسرعة".

وأضاف أنها "لحظة حلوة ومرة" في نفس الوقت لأنه يفكر في أبرياء ما زالوا محتجزين في إيران.

ومضى قائلا "لن تتحقق العدالة حتى يعودون هم أيضا إلى الوطن سالمين".