شاهد: الكرواتيون يحتفلون بفرقهم الفائز بكأس ديفيس لكرة المضرب

تجمع آلاف الكرواتيين اليوم في ساحة زغرب الأساسية، اليوم، الإثنين، للترحيب بفريقهم الذي فاز بكأس ديفيس لكرة المضرب. وكان الكرواتيون قد فازوا على الفريق الفرنسي المضيف ليحققوا اللقب للمرة الثانية في تاريخ البلاد.

وهتف المتجمهرون باسم كرواتيا عالياً، فيما بثت شاشات عملاقة مشاهد من المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة ليل شمال غرب فرنسا. وقال مارين كيليتش، المصنف سابع عالمياً، متحدثاً إلى الحشد "نحن فخورون بإحراز اللقب وجلبه إلى كرواتيا".

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بالنسبة للكرواتيين، كان النصر بمثابة نصرين، خصوصاً وأن المنتخب تمكن من الفوز على فرنسا التي خسر أمامها في نهائيات كأس العالم في تموز / يوليو من هذا العام.

وفازت كرواتيا التي يبلغ عدد سكانها 4.2 مليون نسمة بكأس ديفيس في العام 2005 أيضاً. وكان كيليتش قد فاز على الفرنسي لوكا بوي يوم أمس الأحد، مهدياً بذلك كرواتيا لقبها الثاني في البطولة.

وتغنّت الصحف الرياضية في كرواتيا بالنصر الذي حققه منتخبها معتبرة أن عام 2018 كان عاماً خارقاً في الرياضات على مختلف أنواعها.