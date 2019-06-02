السويسري روجيه فيدرير يتأهل لدور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة

استمرت العودة الرائعة للسويسري روجيه فيدرير إلى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما تأهل اللاعب السويسري إلى دور الثمانية عقب درس قاس للأرجنتيني ليوناردو ماير ليفوز 6-2 و6-3 و6-3.

وشق فيدرير الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، والعائد إلى رولاس جاروس بعد غياب ثلاث سنوات، طريقه بدون عناء في الأدوار الأولى ولم تكن مواجهته ضد ماير في دور الستة عشر استثناء.

ومن المرجح أن تصبح الأمور أكثر صعوبة على المخضرم السويسري بعد ذلك إذ يلتقي المصنف الثالث في دور الثمانية مع ستانيسلاس فافرينكا، الفائز باللقب عام 2015، أو اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف السادس الذي هزمه في أستراليا المفتوحة سابقاً.

لكن في مباراة الأحد بدا أن فيدرير يستمتع بتقدمه السلس في الأجواء المشمسة بالعاصمة الفرنسية. وبعد مرور حوالي ساعة من اللعب، كان فيدرير متقدما بمجموعتين بالفعل.

ولم يبذل فيدرير (37 عاما) جهدا كبيراً، وأمطر منافسه بالضربات الناجحة من كافة أرجاء الملعب بثقة بالغة. وأظهر ماير بعض المقاومة في المجموعة الثالثة حتى الشوط السادس عندما كسر فيدرر إرساله وأجهز عليه في أول نقطة للمباراة.

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