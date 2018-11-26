يوتيوب يطلق خاصية جديدة قريباً للحد من الإعلانات

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كشف موقع "يوتيوب" عن اطلاق خاصية جديدة لتحسين مشاهدة عروض الفيديو مع تزايد شكاوى مستخدمي الموقع من كثرة ظهور الإعلانات أثناء المشاهدات. هذا وسيتم إطلاق هذه الخاصية في المرحلة الأولى لمستخدمي الموقع عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي، ثم لمستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية في وقت لاحق من العام الحالي .