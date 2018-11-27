شاهد: لحظة تحطم مروحية عمارة من أربعة طوابق في اسطنبول

التقطت كاميرا مراقبة مثبتة في أحد شوارع مدينة اسطنبول التركية لحظة تحطم مروحية عسكرية، اصطدمت بسطح عمارة مكونة من أربعة طوابق، ثم هوت على الأرض، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود كانوا على متنها، وذلك يوم أمس الإثنين.