شاهد: تحطم مروحية تقل مالك نادي ليستر سيتي وابنه ورئيس النادي

قالت تقارير اعلامية بريطانية إن مروحية على متنها خمسة أشخاص، تابعة لفيكاي سريفادهانابرابا مالك ليستر سيتي، تحطمت في مرآب سيارات النادي وتحولت إلى كرة من النار يوم السبت بعد مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم. وكان ليستر تعادل 1-1 على أرضه في الدوري مع وست هام يونايتد في وقت سابق يوم السبت.

وبحسب مصدر مقرب من النادي فإن فيكاي، وهو مؤسس شركة كينغ باور انترناشونال العملاقة للأسواق الحرة، كان برفقة أحد أبناءه ورئيس النادي على متن المروحية عندما خرجت عن السيطرة وتحطمت على بعد أمتار قليلة من أرض الملعب، بعد حوالي ساعة واحدة من نهاية المباراة، ولم يعرف إن نجا أحد في الحادث. وذكر شاهد أن المروحية تجاوزت الملعب، قبل أن تبدأ في الدوران حول نفسها، وسقطت بعد ذلك على الأرض وتحولت إلى ألسنة لهب.

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وقال متحدث باسم النادي "نساعد شرطة ليسترشير وخدمات الطوارئ في التعامل مع حادث كبير في ملعب كينغ باور. وحثت الشرطة وخدمات الاسعاف الناس على الابتعاد عن موقع الحادث. وأبلغ جون بوتشر، الذي كان قريبا من الملعب وقت الحادث، هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن ابن شقيقه شاهد المروحية وهي تخرج عن السيطرة بسبب خلل في المروحة الخلفية على ما يبدو. وقال "في ثوان سقطت مثل الحجر على الأرض... لحسن الحظ دارت حول نفسها لفترة والكل ركض. على حد علمنا لم يصب أحد في المرآب بسوء في هذه المشكلة". وعلى موقع تويتر تم بث فيديو يصور لحظة إقلاع المروحية قبيل تحطمها.

وفي تايلاند، قال مسؤولون في شركة كينغ باور إنهم لا يمكنهم التعليق على الحادث. وفيكاي شخصية محببة لدى الجماهير بعد أن اشترى النادي المغمور، الواقع في وسط انجلترا عام 2010، وساعد فيكاي ليستر على العودة للدوري الممتاز في 2014 قبل أن يفاجئ العالم بالفوز على أمثال مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي ليصبح بطلا لانجلترا في 2016. ووفقا لمجلة فوربس يعد فيكاي هو خامس أغنى شخص في تايلاند وتبلغ ثروته 4.9 مليار دولار.

وقالت شرطة ليسترشير إن فريقا من إدارة تحقيقات حوادث الطيران في وزارة النقل تولى مسؤولية التحقيق في سبب الحادث. وأرسل لاعبون بارزون في النادي، ومن بينهم جيمي فاردي وهاري ماجواير، رسائل دعم على تويتر كما أبدت أندية منافسة ومنها مانشستر سيتي قلقها. وذكرت بي.بي.سي أن رايان براون وهو مصور حر كان يغطي المباراة وشاهد الطائرة وهي تتجاوز الاستاد قبل تحطمها. وقال براون "ما حدث هو أن المحرك توقف والتفت لأنظر إليها، كانت الطائرة تصدر اصواتا عالية، ساد الصمت قبل أن تبدأ مروحة الطائرة في الدوران ثم وقع انفجار كبير".

وأسس رجل الأعمال العصامي فيكاي شركة كينغ باور التايلاندية العملاقة للأسواق الحرة في 1989. وتلقت أعمال الأسواق الحرة دفعة قوية في 2006 عندما احتكر فيكاي المطار إبان حكومة رئيس الوزراء في ذلك الوقت تاكسين شيناواترا، وواصلت الشركة ازدهارها حتى بعد الإطاحة بتاكسين في انقلاب في ذلك العام. وتشمل إمبراطورية عائلة فيكاي نادي أود-هيفرلي لويفن البلجيكي لكرة القدم.