تسببت التساقطات الثلجية غربي ولاية ميشيغان الأمريكية في صداع لدى سائقي العربات صباح أمس الإثنين، وكان أحدهم محظوظا، لأنه نجا من التعرض لإصابة خطيرة.
شاهد: ما الذي يحدثه سقوط كتل من الثلج على زجاج أمامي لسيارة
شاهد: ما الذي يحدثه سقوط كتل من الثلج على زجاج أمامي لسيارة
فعندما كان كيفن هوفر يقود سيارته على طريق سريعة، وبمجرد أن استعد ليمر تحت أحد الجسور، تسببت شاحنة، كانت تزيل الثلوج على ما يبدو من فوق الجسر، في سقوط كميات من الثلج والجليد على البلور الامامي لسيارة كيفن، فأحدثت فيه تشققات وكاد يتهشم، وقد التقطت كاميرا ثبتها السائق داخل سيارته كامل المشهد.
وقد تفاجأ السائق بثقل كتل الثلج والجليد المتساقطة من الطريق الذي يعلوه، وبعدها لم تعد له رغبة في مواصلة القيادة بسبب عدم وضوح الرؤية، إلى أن التحقت به الشرطة الفدرالية لمساعدته، واستطاع كيفن أن يغير البلور الأمامي لسيارته عشية اليوم ذاته.
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