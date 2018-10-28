شاهد: السقوط الأول للثلوج في أوروبا هذا العام

بدأ فصل الشتاء بقوة على مناطق متفرقة من القارة الأوروبية فظهرت الثلوج الكثيفة لأول مرة هذا العام في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا.

وكست الثلوج اليوم الأحد أراضي مقاطعة دورام بشمال بريطانيا كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية المواطنين من استمرار هطول الثلوج الكثيفة التي وقعت على مناطق بإقليم كتالونيا ومايوركا.

وفي فرنسا غطت الثلوج مناطق بأقاليم الكيتان ووسط ماسيف المرتفعين.

إقرأ أيضاً:

شاهد: اعصار يوتو يخلف دمارا واسعا في جزيرة سايبان الأمريكية

دراسة: مخاطر تأثير السحب والأمطار والبرد في الإصابة بالأزمات القلبية