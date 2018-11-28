شاهد: عرض باليه بأزياء من تصميم ملكة الدنمارك مارغريث الثانية

قدّم مسرح تريفولي العريق للباليه في الدنمارك للسنة الرابعة على التوالي عرض الميلاد "كاسر البندق"، الذي شاركت فيه الملكة الدنماركية مارغريث الثانية.

ويروي العرض قصة الميلاد الكلاسيكية في كوبنهاغن في عهد الكاتب هانس كريستيان أندرسن.

وأندرسن كاتب شهير في الدنمارك عاش في القرن التاسع عشر، ويعتبر من أبرز الأدباء البلاد الشمالية الذي عملوا في كتابة القصة القصيرة والحكايات الخرافية.

وعبّر الراقصون الذين شاركوا في العرض والذين جاءوا من مختلف أنحاء العالم عن سعادتهم بالعمل مع الملكة مارغريث، التي عملت سابقاً في مجالات فنية أخرى.

أيضاً على يورونيوز:

وعرضت الملكة على سبيل المثال زيتياتها وأعمالها الفنية الأخرى في المعارض والمتاحف سابقاً، كما أنها تثابر على تصميم الأزياء المسرحية منذ نهاية الثمانينيات.