واشنطن أكدت اجتماع ترامب وبوتين في الأول من ديسمبر في الأرجنتين

قال الكرملين يوم الخميس إن الولايات المتحدة أكدت عقد اجتماع في الأرجنتين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين يوم السبت على هامش قمة مجموعة العشرين.

وكانت الشكوك قد أحاطت يوم الثلاثاء بالاجتماع المزمع عندما قال ترامب إنه قد يلغيه بعد أن احتجزت روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية مطلع الأسبوع.

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موسكو قالت إن الزوارق الأوكرانية لم تبلغها مسبقا بخططها وتجاهلت التحذيرات بالتوقف وناورت على نحو خطير، بينما نفت أوكرانيا ارتكاب أي انتهاكات واتهمت روسيا بالعدوان العسكري وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لمعاقبتها.

وسبق للرئيس الأمريكي وأن أعرب عن عدم رضاه عما يحدث حالياً بين البلدين، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن تحرك موسكو الأخير يمثل "تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي".