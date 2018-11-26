لبنان يرفض عرضا بمساعدات عسكرية روسية

أعلن مصدر سياسي لبناني كبير إن "لبنان رفض هذا الشهر عرضا بمساعدات عسكرية روسية، قدمه الجيش الروسي قبل شهور، وكان قد أثار قلق الولايات المتحدة إحدى أكبر الجهات الداعمة للجيش اللبناني"، ولا تتوافر تفاصيل محددة عن حجم العرض الروسي.

وقال المصدر في حديث ل "رويترز" ان " الرفض جاء بذريعة أن لبنان لا يحتاج هذه الأنواع من الأسلحة والذخيرة لكن السبب الحقيقي وراء ذلك ربما كان الضغط من الولايات المتحدة"، مؤكدا صحة تقرير نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية ، وأوضح المصدر أن العرض جرى تقديمه في أوائل العام الجاري وأن الرفض جاء في وقت سابق هذا الشهر.

وتقول الولايات المتحدة إن دعمها يهدف إلى تعزيز الجيش اللبناني بوصفه القوة العسكرية "الوحيدة" المدافعة عن لبنان، حيث تتمتع جماعة حزب الله المسلحة بنفوذ كبير، ومواجهة التهديدات القادمة من سوريا المجاورة.