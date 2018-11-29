الهجرة-شمال إفريقيا: برلمانيون أوروبيون يدعون لتعزيز التعاون مع المغرب

بهذا الصدد، أقيم في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، مؤتمر بعنوان: "الهجرة في البحر المتوسط: لماذا يحتاج الاتحاد الأوروبي شركاء في المنطقة؟"، بحضور البرلمانيين الأوروبيين، جيرارد ديبريز وتون كيلام، وممثل المفوضية الأوروبية، سيمون موردو، ووزير الخارجية الموريتاني سابقا محمد محمود ولد محمدو، والسفير المغربي المتجول المكلف بقضايا حقوق الإنسان أحمد حرزني.

التقت يورونيوز محمد محمود ولد محمدو، الذي أشار إلى أن مقاربة مسالة الهجرة تتم بشكل مجتزأ عادة، لذلك، يعتقد "أن ما نفتقده هو أمر أوسع وأكثر إلحاحا، بحيث يكون هناك دعوة دبلوماسية عامة للنظر إلى الهجرة كمسألة تتعلق بوقتنا الحالي".

وزير الخارجية الموريتاني سابقا محمد محمود ولد محمدو يورنيوز

ويضيف وزير الخارجية السابق: "فالهجرة ليست مسألة يمكن معالجتها بشكل خاص في هذا البلد أو ذاك، كما في ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا، بل هي مسألة تقلق كل منطقة المتوسط بضفتيه".

كما أشار إلى "الجهود التي تبذلها المغرب وما توفره لشركائها، وبالتالي، يتوجب على الشركاء تقدير هذه الجهود".

هناك تضخيم

من جانبه، قال أحمد حرزني ليورونيوز: "إن المملكة المغربية شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في مسألة الهجرة".

وبرأي حرزني، فإن هناك تضخيم بما يتعلق بأعداد المهاجرين، إذ يعتقد أن "حجم الهجرة على حاله منذ قرون، وهناك ثلاثة في المئة من سكان الأرض كانوا يهاجرون ومازالوا كذلك".

السفير المغربي المتجول المكلف بقضايا حقوق الإنسان أحمد حرزني يورونيوز

ويضيف: "أما فيما يتعلق بأفريقيا على وجه الخصوص، فإن الأفارقية الذين يعبرون أو يحالون العبور بطرق غير شرعية إلى أوروبا، نسبتهم من الهجرة العالمية لا تتجاوز 0.5 في المئة".

وحول الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية في هذا الخصوص، يقول حرزني: "المغرب سنّ العديد من القوانين والتشريعات بما يخص المهاجرين، لا سيما بما يتعلق بتعليمهم وإدماجهم في المجتمع".

كما يرى أن المملكة "باتت وجهة للمهاجرين بعد أن كانت المملكة ممرا للعبور بالنسبة لهم".

مع الدول الشركاء وليس ضدها

من جانبه، يرى النائب الأوروبي، تون كيلام، أن على الاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونه مع بلدان شمال إفريقيا، لا سيما المملكة المغربية، التي تستطيع القيام بدور هام".

وفي السياق، يعتقد النائب جيرار ديبريز أن ” المملكة المغربية من ضمن البلدان الأكثر استقرارا في المنطقة، ما يجعلها شريكا أساسيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

كما تحدث ديبريز عن الجهود التي تقوم بها المملكة في مكافحة مهربي البشر وشبكات التهريب في المنطقة.

أما المفوض الأوروبي سيمون موردو، فدعا إلى تعزيز التعاون مع كل دول منطقة شمال أفريقيا، بما في ذلك المغرب تونس وموريتانيا وليبيا وغيرها.

كما أشار إلى أن الهدف ليس إيقاف الهجرة إلى أوروبا بقدر ما هو إدارة وتوجيه هذه الهجرة، وأن العمل يجب أن يكون مع الدول الشركاء وليس ضدها.