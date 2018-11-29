شاهد: نفوق أكبر تمساح في أستراليا عن 70 عاما

نعت حديقة حيوان بيرث الاسترالية واحدا من أقدم سكانها، فقد رحل التمساح "سيمو" العملاق عن عمر ناهز ال70 عاما.

التمساح سيمو هو الأكبر سنا في العالم أجمع، حيث تتراوح الأعمار القسوى للتماسيح بين 50 إلى 100 عاما.

رثت الحديقة حيوانها العجوز على موقعها الإلكتروني مشيرة إلى طوله الذي تجاوز الخمسة أمتار ووزنه الذي بلغ 500 كيلو غرام.

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وكان لسيمو رواجا وقبولا بسبب حضوره الأخاذ خصوصا أثناء فقرة إطعامه أمام الزائرين لرؤيته وهو يقفز في استعراض لقوته الشديدة.

ولكن في الآونة الأخيرة واجه التمساح مشاكل في الجهاز الهضمي على الرغم من تقديم الحديقة أفضل رعاية صحية للحيوان العملاق إلا أن صحته تدهورت بسرعة ونفق يوم الأربعاء.

وصل سيمو إلى حديقة بيرث في العام 1998، حيث عاش حياته عازبا دون عشيرة، في بركة ساخنة ورمال اصطناعية ناعمة لقدميه وبطنه.