عثر افراد من الشرطة الفرنسية يوم الإثنين، على شبل في سيارة "لامبورغيني"، في جادة الشانزليزيه بالعاصمة باريس.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا عن الشبل الموجود داخل السيارة، وخلال عملية تفتيش، تم اكتشاف سائق السيارة وهو يلتقط صورا مع الشبل.
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
العثور على الشبل "بوتين" داخل سيارة لامبورغيني في الشانزيليزيه
عثر افراد من الشرطة الفرنسية يوم الإثنين، على شبل في سيارة "لامبورغيني"، في جادة الشانزليزيه بالعاصمة باريس.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا عن الشبل الموجود داخل السيارة، وخلال عملية تفتيش، تم اكتشاف سائق السيارة وهو يلتقط صورا مع الشبل.
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منظمة 30 Millions d’Amis غير الحكومية للرفق بالحيوان قالت إنه تم إلقاء القبض على السائق، كما تم إجراء فحص طبي شامل للشبل والذي يحمل اسم بوتين، وكانت حالته الصحية سيئة، حيث يعاني من الجفاف ومن صعوبة في تحريك إحدى ساقيه، كما أن طرف ذيله مبتور أيضا.
وتم وضع الشبل في حجر صحي في حديقة بارك دي فلان في سين، وسيتم نقله إلى منشأة سانت مارتين لا بلين حيث يوجد أسدان تم إنقاذهما مؤخرا.