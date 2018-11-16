عاجل

عاجل

فرنسا

العثور على الشبل "بوتين" داخل سيارة لامبورغيني في الشانزيليزيه

 محادثة
تقرأ الآن:

العثور على الشبل "بوتين" داخل سيارة لامبورغيني في الشانزيليزيه

العثور على الشبل "بوتين" داخل سيارة لامبورغيني في الشانزيليزيه
حجم النص Aa Aa

عثر افراد من الشرطة الفرنسية يوم الإثنين، على شبل في سيارة "لامبورغيني"، في جادة الشانزليزيه بالعاصمة باريس.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا عن الشبل الموجود داخل السيارة، وخلال عملية تفتيش، تم اكتشاف سائق السيارة وهو يلتقط صورا مع الشبل.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

منظمة 30 Millions d’Amis غير الحكومية للرفق بالحيوان قالت إنه تم إلقاء القبض على السائق، كما تم إجراء فحص طبي شامل للشبل والذي يحمل اسم بوتين، وكانت حالته الصحية سيئة، حيث يعاني من الجفاف ومن صعوبة في تحريك إحدى ساقيه، كما أن طرف ذيله مبتور أيضا.

وتم وضع الشبل في حجر صحي في حديقة بارك دي فلان في سين، وسيتم نقله إلى منشأة سانت مارتين لا بلين حيث يوجد أسدان تم إنقاذهما مؤخرا.