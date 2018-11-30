شاهد: رئيس الوزراء الهندي مودي يشارك الآلاف ممارسة اليوغا من أجل السلام

شارك الآلاف من الناس في مبادرة "اليوغا من أجل السلام" في بوينس آيرس قُبيل انطلاق قمة العشرين.

وتجمع محبي رياضة اليوغا واتخذوا أماكنهم في إحدى القاعات وسط العاصمة الأرجنتينية تزامنا مع توافد قادة العالم.

كما شارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الفعالية معبرا عن دعمه لأهدافها و مشددا في الوقت ذاته عن أهمية اجتماع زعماء العالم في قمة العشرين من أجل إيجاد حلول لقضايا التلوث والتغير المناخي ومستقبل الاقتصاد العالمي.

للمزيد على يورونيوز: