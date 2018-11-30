في قطاع غزة بيانو واحد لا شريك له .. ومع هذا أصبح محل نزاع حول ملكيته

أصبح البيانو الوحيد الموجود في قطاع غزة موضوع نزاع حول الملكية بعد أن ادعى رجل أعمال فلسطيني الخميس ملكية البيانو الضخم وذلك بعد ترميمه وإصلاحه بصعوبة لعرضه لأول مرة في حفل موسيقي مميز.

ووفر الحفل الذي أقيم الأحد فرصة نادرة لحضور عرض بيانو مباشر في غزة، حيث تراجعت الحياة الثقافية بشكل كبير بفعل الحصار المضروب وتولي حماس للسلطة في العام 2007.

وعرض معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، الذي رعا العرض، بفخر البانو خلال الحفل على أمل جعله الآلة الرئيسية في مدرسة الموسيقى الوحيدة في غزة. وقال مسؤول وزارة الثقافة فايز السرساوي الأحد "إن البيانو سيعود إلى حيث كان أي إلى معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى". ومع ذلك، أصبح البيانو الآن موضوع نزاع حول الملكية.

وقال سعيد حرزالله، صاحب منتجع النورس حيث كان يتم الاحتفاظ بالبيانو أنه تم إعارة الألة الموسيقية إلى معهد الموسيقى بناء على طلبه وتمت إعادته بعد بضعة أيام من الحفل. وزعم حرزالله أن المدرسة الموسيقية طلبت استعارة البيانو لمدة ثلاثة أو أربعة أيام لإحياء الحفل الموسيقى ثم طلبت مجددا تمديد فترة الإعارة إلى سنة غير أنه رفض الطلب. وأكد حرزالله إنه اشترى عقار منتجع النورس في العام 2011 وبما ذلك كل ما كان متوجدا بداخله بما في ذلك البيانو، مضيفا أنه يقوم بتجديد المنتجع ويخطط لوضع الألة الموسيقية في قاعة الزفاف حيث يمكن للطلاب العزف عليه.

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من جهته أشار إسماعيل داوود، مدير مدرسة الموسيقى إلى أن المنتجع بعيد للغاية حيث يصعب على طلاب الموسيقى الوصول إليه بالاضافة إلى تميز المنتجع برطوبة كبيرة ما سيضر حتما بالبيانو.

وكانت اليابان قد تبرعت قبل 20 عاما بهذا البيانو وهو من طراز ياماها إلى وزارة الثقافة الفلسطينية.

ولا يعارض داود فكرة أن البيانو قد تم التبرع به إلى المنتجع ولكنه يؤكد في نفس الوقت أن وزارة الثقافة تعتبره "منارة ثقافية". هذا ودمر البيانو المذكور خلال غارات جوية إسرائيلية التي ألحقت أضرارا بالغة بالمسرح في الحربين اللتين شنتهما إسرائيل على غزة عامي 2008 و 2014؟

وتم ترميم البيانو من طرف خبراء أجانب، وعزف عليه فنان ياباني خلال حفل موسيقي الأحد الماضي.