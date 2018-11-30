شاهد: شرطة طوكيو تحاكي هجمات إرهابية محتملة خلال أولمبياد 2020

قام مسؤولون حكوميون في طوكيو بمناورات وتدريبات تحاكي كيفية التعامل مع اعتداءات إرهابية في الأماكن التي من المقرر أن تحتضن الألعاب الأولمبية 2020. وشارك نحو 500 شخص من بينهم رجال شرطة ورجال إطفاء في المناورات التي جرت في محيط ملعب كرة القدم وملعب الرغبي الخميس.

واستند أحد التدريبات إلى سيناريو يتضمن هجومًا إرهابيًا بالقنابل، حيث يقوم الضباط بإجلاء الناس من المكان. وأشركت شرطة طوكيو الكلاب البوليسية المدربة على السيطرة على الأشخاص المشتبه بهم. وفي تدريبات أخرى، طبقت الشرطة آليات التعامل مع الأشياء التي يمكن أن تحتوي على متفجرات.

وتخطط حكومة طوكيو لدراسة نتائج التدريبات لإعادة النظر في كيفية الاستعداد لهجمات إرهابية محتملة خلال هذا الحدث الرياضي الهام.