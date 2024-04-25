فيديو. تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني

تظاهر العشرات من الطلاب والأساتذة في جامعة سيدني يوم الأربعاء، تأييدًا للفلسطينيين ونصبوا خيامهم وسط الجامعة، ورددوا شعارات مؤيدة لغزة وضد الحرب الإسرائيلية في القطاعK وساروا عبر الحرم الجامعي حاملين لافتات وأعلامًا فلسطينية.

تظاهر العشرات من الطلاب والأساتذة في جامعة سيدني يوم الأربعاء، تأييدًا للفلسطينيين ونصبوا خيامهم وسط الجامعة، ورددوا شعارات مؤيدة لغزة وضد الحرب الإسرائيلية في القطاعK وساروا عبر الحرم الجامعي حاملين لافتات وأعلامًا فلسطينية.