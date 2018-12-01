وفاة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب عن 94 عاماً

قال متحدث باسم عائلة بوش إن الرئيس الأمريكي السابق جورج اتش.دبليو بوش (الأب)‭ ‬توفي يوم الجمعة عن 94 عاما.

ورأس بوش الولايات المتحدة خلال انتهاء الحرب الباردة وهزيمة الجيش العراقي في عهد صدام حسين ولكنه خسر فرصة للفوز بفترة ثانية بعد خرقه تعهده بعدم فرض ضرائب جديدة.

وعاش بوش، وهو الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة ووالد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، فترة أطول من أي من الرؤساء الذين سبقوه. وأعلنت وفاة بوش في بيان أصدره جيم ماكجراث المتحدث باسم الأسرة .

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وعمل بوش الأب كنائب للرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان لمدة ثمان سنوات قبل أن يرشح نفسه ويفوز بالانتخابات الرئاسية للبلاد عام 1988.

وتقلد بوش، الجمهوري، منصب الرئاسة لفترة واحدة بعدما هُزم في انتخابات عام 1992 على يد المرشح الديمقراطي بيل كلينتون.

وتأتي وفاة بوش بعد سبعة أشهر من وفاة زوجته بربارا بوش بعد أن عاشا كزوجين لمدة 73 عاماً.