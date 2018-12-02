انفوغرافيك: جواز السفر الإماراتي الأقوى والأول عالمياً

أفاد تقرير لمؤشر جوازات السفر العالمية بأن جواز السفر الإماراتي صار الأقوى عالمياً من حيث عدد الدول التي يسمح لحامله بدخولها.

وطبقاً للتقرير، أصبح بمقدور المواطنين الإماراتيين دخول 113 دولة دون الحاجة لتأشيرات، بالإضافة إلى 54 دولة أخرى يمكن دخولها عبر الحصول على تأشيرة فور الوصول إليها (إجمالي 167 دولة دون تأشيرة مسبقة).

وعلى الرغم من قدرة جواز السفر السنغافوري الأعلى في دخول الدول دون تأشيرة (127 دولة) إلا أنه حل ثانياً لانخفاض عدد الدول التي يمكن للسنغافوريين دخولها عبر الحصول على تأشيرة فور الوصول (إجمالي 166 دولة دون تأشيرة قبل السفر).

ويشارك جواز السفر الألماني نظيره السنغافوري بالمركز الثاني بقدرته على السماح لحامله بدخول 126 دولة دون تأشيرة و40 دولة بتأشيرة فور الوصول.

وتشاركت جوازات سفر 11 دولة المركز الثالث وهي الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج وفرنسا وإيطاليا وهولندا ولوكسمبورغ وإسبانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المركز الثالث (165 دولة دون تأشيرة مسبقة).

واحتفلت الإمارات، التي تزامن الإعلان مع الاحتفالات السنوية بعيدها الوطني، بالإنجاز عبر إضاءة برج خليفة (أطول برج في العالم) بصورة لجواز السفر الوطني.