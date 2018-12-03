شاهد: نقل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق بوش في رحلة أخيرة إلى واشنطن

تقيم أسرة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ومن عملوا معه حفل تأبين قصيرا يوم الاثنين في قاعدة للحرس الوطني الجوي بتكساس خارج هيوستون قبل نقل نعشه في طائرة الرئاسة في رحلة أخيرة إلى واشنطن.

وسيرافق اثنان من أبنائه، هما جورج دبليو بوش ونيل بوش، جثمان الرئيس رقم 41 للولايات المتحدة في طائرة الرئاسة التي تحمل اسم طائرة "المهمة الجوية الخاصة 41" في رحلة إلى قاعدة أندروز خارج واشنطن.

وسيسجى جثمان بوش في القاعة المستديرة بالكونغرس من الاثنين حتى الأربعاء على أن تقام له في ذلك اليوم جنازة رسمية في الكاتدرائية الوطنية.