كيف رد الشارع العراقي على خبر وفاة جورج بوش الأب؟

نعته الكويت بشكل رسمي وشعبي وقد يترحم عليه بعضهم، لكن الوضع محتلف تمام في العراق الجارة، العراقيون اليوم يلعنون جورج بوش الأب الذي توفي اليوم في الأول من كانون الثاني /ديسمبر 2018 ولن ينسوا ولن يغفروا له ما حل بديارهم بعدوانه الذي جر ثلاثا وثلاثين دولة بينها مصر وسوريا.

تمتزج مشاعر العراقيين بالعاصمة بغداد حيال خبر وفاة الرئيس الأميركي الحادي والأربعين، يذكرونه بسوء، لا ينسى العراقيون قصف المقاتلات الأميركية في العام 1991 ملجىأ العامرية حيث قتل المئات من المدنيين العراقيين من أطفال ونساء وشيوخ، ولن ينسوا أيضا هدم الجسور ولا فرض حصار خانق لأكثر من عقد من الزمن، خلف أطفالاً يعانون الإشعاعات النووية وتشوهات خلْقية بسبب القنابل الأميركية المحرمة التي اساتخدمت ضد المدنيين.