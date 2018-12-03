رئيس نيجيريا يخرج عن صمته إزاء شائعة وفاته واستبداله بشخص آخر

نفى الرئيس النيجيري محمد بخاري يوم الأحد في بيان نشرته الرئاسة على البريد الإلكتروني بعنوان "الرئيس بخاري يرد على مزاعم استنساخ"،

وراجت مزاعم قالت إن بخاري توفي وأن سودانيا شبيها له حل محله ليخرج عن صمته إزاء شائعة تتداولها مواقع التواصل الإجتماعي منذ أشهر. وقضى الرئيس النيجيري الذي يسعى لإعادة انتخابه في فبراير شباط ، خمسة أشهر في بريطانيا العام الماضي حيث كان يعالج من مرض لم يتم الكشف عنه.

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ومن بين الفرضيات التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلها بعض ساسة المعارضة أن شبيها له من السودان يدعى جبريل حل محله، ولم يتم تقديم دليل على ذلك لكن التسجيلات المصورة المتعلقة بهذه المزاعم لا تزال تبث آلاف المرات على يوتيوب وفيسبوك.

وبسؤاله عن جبريل قال بخاري لنيجيريين في بولندا حيث يحضر مؤتمرا هناك "أؤكد لكم إنه أنا ، سأحتفل قريبا بعيد ميلادي السادس والسبعين وسأظل قويا"، مضيفا "الكثير من الناس كانوا يتمنون موتي أثناء تدهور حالتي الصحية".

وأشار بخاري إلى أن من يروجون للشائعة "جهلة وليسوا متدينين".