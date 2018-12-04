الاتحاد الدولي لألعاب القوى يؤيد ايقاف روسيا لاستخدام المنشطات برعاية الدولة

قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوم الثلاثاء إنه أيد عقوبة ايقاف الاتحاد الروسي بسبب مزاعم المنشطات في البلاد.
وعوقب الاتحاد الروسي لألعاب القوى بالإيقاف في العام 2015 بعد نشر تقرير أعدته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أظهر وجود أدلة على استخدام المنشطات بشكل واسع النطاق في روسيا برعاية الدولة.
وأوضح الاتحاد الدولي أن روسيا لا تزال بحاجة للالتزام بمعايير ومن بينها الحصول على معلومات وعينات تخص الرياضيين الروس من معمل موسكو قبل البت في رفع الإيقاف.
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وسمح الاتحاد الدولي لمجموعة من الرياضيين الروس بالمشاركة كمستقلين في مسابقات دولية بعد إثبات امتثالهم لقواعد مكافحة المنشطات.
لكن الفريق الروسي لألعاب القوى عوقب بالمنع من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو في العام 2016.
وقال رونه أندرسن رئيس مجموعة العمل الخاصة بروسيا في الاتحاد الدولي لألعاب القوى في يوليو/ تموز إن الاتحاد الروسي أحرز تقدما ملحوظا لكنه ليس كاملا في الامتثال لمتطلبات رفع الإيقاف.
وأقرت روسيا بوجود حالات منشطات في البلاد لكن سلطاتها واصلت إنكار استخدام منشطات برعاية الدولة.