الاتحاد الدولي لألعاب القوى يؤيد ايقاف روسيا لاستخدام المنشطات برعاية الدولة

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوم الثلاثاء إنه أيد عقوبة ايقاف الاتحاد الروسي بسبب مزاعم المنشطات في البلاد. وعوقب الاتحاد الروسي لألعاب القوى بالإيقاف في العام 2015 بعد نشر تقرير أعدته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أظهر وجود أدلة على استخدام المنشطات بشكل واسع النطاق في روسيا برعاية الدولة.