تطبيق نظام حكم الفيديو في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين إن المؤسسة ستسرع في تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في دوري الأبطال ليتم الاعتماد عليه هذا الموسم بداية من أدوار خروج المغلوب.

واختار الاتحاد الأوروبي عدم الاستعانة بحكم الفيديو هذا الموسم رغم ظهوره في بطولات الدوري الكبرى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكذلك في كأس العالم الأخيرة في روسيا هذا العام.