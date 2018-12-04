مقتل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء توغل للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح عقب مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، صباح اليوم، الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية في مدينة طولكرم في الضفة الغربية إن الشاب محمد حسام حبالي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال المواجهات مع جنود إسرائيليين صباح اليوم.

وذكرت مواقع إعلامية فلسطينية أن الفلسطيني الذي لقي مصرعه كان من ذوي الحاجات الخاصة، وأنه قتل إثر إصابة بالرأس بعد توغل القوات الإسرائيلية في عدّة أحياء في مدينة طولكرم.

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ويقوم الجيش الإسرائيلي بمداهمات بوتيرة عالية في المدينة منذ تشرين الأول / أكتوبر بحثاً عن أحد المطلوبين الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عملية ضدّ مستوطنين إسرائيليين.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يصور الشاب الفلسطيني مضرجاً بالدماء، وندد مغرّدون بـ "البربرية الإسرائيلية" التي لا تعفي أحداً، حتى ذوي الحاجات الخاصة.