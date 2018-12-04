يمكنك الآن تقمص شخصيات "آفنجرز" في محطة "مارفل آفنجرز" بلندن

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افتتحت شركة محطة "مارفل آفنجرز" فرعا لها في إكسل لندن بعد نجاحها في كل من نيويورك وباريس وسنغافورة وسيول وبكين وتايبي ولاس فيغاس.

وستخول هذه التجربة محبي المغامرة من مختلف الأعمار أن يعيشوا تفاصيل شخصيات The Avengers وتقليد حركاتها والتدريبات التي يتلقاها أعضاء الفريق ليصبحوا عملاء للـمحطة. وضمن هذه التجربة سيتمكن الأشخاص من مشاهدة الملابس الحقيقية لشخصيات الفيلم، وأن يصبحوا جزءا من القصة، بتقمصهم الشخصيات ومحاكاتها بحركاتها الشهيرة، كرفع مطرقة ثور، من خلال ألعاب الفيديو التفاعلية.