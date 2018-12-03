المغنية كاردي بي تمثل أمام المحكمة بسبب شجار في ناد للتعري

تمثل مغنية الراب الشهيرة كاردي بي أمام المحكمة في مدينة نيويورك يوم الاثنين لتواجه اتهامات بالاعتداء والتصرف بطريقة طائشة تعرض الآخرين للخطر فيما يتصل بشجار في ناد للتعري.

وسلمت المغنية، واسمها الحقيقي بلكاليز ألمانزار، نفسها للشرطة في أكتوبر/ تشرين الأول بعد اتهامها بالتورط في الواقعة التي حدثت يوم 15 أغسطس/ آب في ناد للتعري بمنطقة كوينز الشهيرة في نيويورك.

وقال ممثل للمغنية يدعى جيف كيرن للصحفيين وقت إلقاء القبض عليها:"لسنا على دراية بأي أدلة تشير إلى أنها ألحقت الأذى بأي شخص في النادي تلك الليلة".