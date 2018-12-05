متقدمة على ألمانيا وهولندا.. بلجيكا أكبر مصدّر للبيرة في أوروبا

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باتت بلجيكا، العام الماضي، أكبر مصدّر للبيرة في أوروبا، وفقا لإحصاء أجرته شركة "برورز أوف يوروب" (مصانع البيرة في أوروبا). وعام 2016، كانت الفجوة كبيرة بين ألمانيا وبلجيكا، البلدان اللذان يتنافسان على اللقب سنويا، وبلغ الفارق آنذاك 2.4 هكتوليترا.

أما العام الماضي، فصدّرت بلجيكا ما مقداره 15.8 مليون هكتوليترا من البيرة، فيما جاءت ألمانيا ثانيا بفارق طفيف (15.75 مليون هكتوليترا) وهولندا في المركز الثالث (14.41 مليون هكتوليترا).