باتت بلجيكا، العام الماضي، أكبر مصدّر للبيرة في أوروبا، وفقا لإحصاء أجرته شركة "برورز أوف يوروب" (مصانع البيرة في أوروبا).
وعام 2016، كانت الفجوة كبيرة بين ألمانيا وبلجيكا، البلدان اللذان يتنافسان على اللقب سنويا، وبلغ الفارق آنذاك 2.4 هكتوليترا.
متقدمة على ألمانيا وهولندا.. بلجيكا أكبر مصدّر للبيرة في أوروبا
باتت بلجيكا، العام الماضي، أكبر مصدّر للبيرة في أوروبا، وفقا لإحصاء أجرته شركة "برورز أوف يوروب" (مصانع البيرة في أوروبا).
وعام 2016، كانت الفجوة كبيرة بين ألمانيا وبلجيكا، البلدان اللذان يتنافسان على اللقب سنويا، وبلغ الفارق آنذاك 2.4 هكتوليترا.
أما العام الماضي، فصدّرت بلجيكا ما مقداره 15.8 مليون هكتوليترا من البيرة، فيما جاءت ألمانيا ثانيا بفارق طفيف (15.75 مليون هكتوليترا) وهولندا في المركز الثالث (14.41 مليون هكتوليترا).
ويذكر أن بلجيكا جاءت في المرتبة الثالثة عام 2015، بفارق 2.4 مليون هكتوليترا عن ألمانيا و 0.39 مليون هكتوليترا عن هولندا.
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ويعتبر الشعب البلجيكي أحد أكثر الشعوب استهلاكا للبيرة، وفي العاصمة بروكسل، تمكنت حانة "ديلريوم" من تسجيل رقم قياسي، عام 2004 في عدد أنواع البيرة التي تقدمها، إذ قدمت لزبائنها آنذاك 2004 نوعا مختلفا.
وجدير بالذكر أن هذا الرقم ارتفع إلى 3162 نوعا في تشرين الثاني/نوفمبر هذا العام، بحسب ما يشير الموقع الرسمي للحانة.