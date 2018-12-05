مدينة هولندية تحصد جائزة "الوصول السهل" إلى المرافق العامة لذوي الاحتياجات الخاصة

وأقيم حفل خاص بهذه المناسبة في العاصمة بروكسل، اليوم الثلاثاء، باعتبار أن بريدا باتت مدينة تمثل مصدرا للإلهام للمدن الأوروبية الأخرى.

وبريدا مدينة في الجزء الجنوبي من هولندا، وتقع في مقاطعة شمال برابانت. الاسم مشتق من التقاء نهري "مارك" و"اه".

متاحة للجميع

وقالت ماريان تيسن، المفوضة الأوروبية للتوظيف والقضايا الاجتماعية، خلال الحفل: "غالبا ما يشعر ذوو الاحتياجات الخاصة بأنهم معزولون لعدم قدرتهم على الوصول إلى بعض المرافق، مثل المواصلات والحدائق والمتاجر، فيما هي متاحة للجميع".

وأضافت: "التكنولوجيا الرقمية تضمن لجميع المواطنين إمكانية التجول في كل مكان عبر وسائل النقل، ومدينة بريدا خصصت أموالا للاستثمار في هذا المجال".

وبمناسبة العام الأوروبي للتراث الثقافي أيضا، تخلل الحفل توزيع جوائز للمدن التي بذلت جهودا ملحوظة لتضمن إمكانية الوصول إلى التراث الثقافي.

وتنافست على الجائزة، إلى جانب مدينة بريدا، 52 مدينة أوروبية، منها (إيفرو) في فرنسا و(غدينيا) في بولندا، اللتان حصلتا على المركزين الثاني والثالث على التوالي.

أوروبا بلا عوائق

وتم إنشاء هذه الجائزة بالتعاون بين المفوضية الأوروبية ومنتدى ذوي الاحتياجات الخاصة الأوروبي، ويهدف المشروع للوصول إلى "أوروبا بلا عوائق" في خطة عرفت بـ" استراتيجية 2010-2020".

وتمنح الجائزة كل عام للمدينة التي تظهر إدخال تحسينات ملحوظة في مجال إزالة الحواجز والعوائق أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يكون عدد سكانها أكثر من 50 ألفا، (باستثناء العام الماضي).

والفائزين السابقين بالجائزة هم: 2018 ليون (فرنسا)؛ 2017 تشيستر (المملكة المتحدة)؛ 2016 ميلان (إيطاليا)؛ 2015 بوراس (السويد)؛ 2014 غوتنبرغ (السويد)؛ 2013 برلين (ألمانيا)؛ 2012 سالزبورغ (النمسا)؛ 2011 أفيلا (إسبانيا).