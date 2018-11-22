هروب رئيس الجامعة الإسلامية في هولندا .. فما هي الأسباب؟

وكان من المفترض أن يكون د.نديم بهجت كابيلي 57 عاماً رهن الاحتجاز للمحاكمة، للاشتباه في ارتكابه مخالفات غش وغسيل أموال.

وسبق أن تم إلقاء القبض عليه في الشهر الفائت بسبب قضية تزوير كبيرة في الضرائب تحدث في 'الجامعة الإسلامية في أوروبا'. وتم رفع فترة احتجازه قبل المحاكمة بسرعة، ولكن بعد فترة وجيزة، تقرر مجدداً أنه ما زال ينبغي عليه العودة للاحتجاز. ولكن بعد ذلك اختفى تماماً، وفق مصادر العدالة الهولندية. وقال متحدث باسم النيابة العامة إنهم يبذلون ما بوسعهم لاعتقاله.