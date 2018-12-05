فيديو: في الأرجنتين يتقن الجميع كرة القدم...حتّى الكلاب!

حصل كلب مشرد على شهرة واسعة في الأرجنتين حيث "شارك" في إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة في البلاد بعد تصدّيه لهدف محتّم ودفعه الكرة عن خط المرمى.

وكما يظهر الفيديو، ارتكب حارس مرمى نادي بيليغرانو خطأ فادحاً بعد تشتيت سيّء للكرة، حيث ارتطمت بأحد مهاجمي يوفنتود أونيدا، النادي الذي كان يتقدّم بنتيجة 3-0 في تلك اللحظة.

وتمكن لاعب يوفنتود أونيدا من استحصال الكرة سريعاً وتسديدها نحو المرمى، وكانت، في الواقع، في طريقها إلى الشباك للإعلان عن الهدف الرابع لولا ظهور الكلب الشريد وتصدّيه الرائع لها.