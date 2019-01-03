كأس السوبر الإيطالي في جدة: النساء مقيّدات وسالفيني يصف الخيار بالمقرف

سيكون على النساء الإيطاليات اللواتي يردن متابعة مواجهة عملاقي كرة القدم الإيطاليين في نهائي كأس السوبر، الذي يقام في السعودية هذا الشهر، أن يجلسن في قسم المدرجات المخصص للعائلات.

ويواجه نادي ميلان العريق نادي يوفنتوس في العاصمة السعودية، جدة، في السادس عشر من الشهر الحالي، وذلك في ملعب الملك عبد الله.

وبحسب بيان نشرته إدارة "الكالتشيو"، فإن التذاكر المباعة للجمهور الإيطالي تنقسم إلى قسمين: قسم الأسر، حيث بإمكان النساء (الإيطاليات) من الجلوس إلى جانب الرجال، وقسم "المنفردين/Singles" المخصص للرجال فقط.

ونشر اتحاد كرة القدم الإيطالي "الكالتشيو" بياناً يوم أمس، الأربعاء، يشرح فيه الإجراءات لحضور المباراة وإجراءات أخرى إدارية، كالحصول على تأشيرة سفر.

وتم بيع ما لا يقل عن 50 ألف تذكرة للمباراة بعد ساعات على فتح شباك التذاكر، ولكن بعض مستخدمي الإنترنت ومحبي كرة القدم عبّروا عن غضبهم من اختيار السعودية، البلد المسلم والمحافظ، لاستضافة المباراة.

يمكن دخول النساء إلى القسم المخصص للأسر من المدرجات وليس واضحاً بعد إذا كان سيسمح بدخول النساء الوحيدات

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد سمح للنساء بمشاهدة مباريات كرة القدم في السنة الماضية، ضمن أقسام الأسر في المدرجات الرياضية، مرفقات بالرجال.

ومثل ذلك الإجراء خطوة من رزمة إصلاحات قام بها ولي العهد السعودي، كالسماح للنساء بقيادة السيارات.

ولا تزال النساء في السعودية ممنوعات من القيام بأمور كثيرة من دون "محرم"، كتقديم طلب تأشيرة سفر على سبيل المثال، أو الخضوع لعملية جراحية اختيارية، أو افتتاح حساب في مصرف.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد وقع في العام الماضي مع الهيئة العامة للرياضة في السعودية على اتفاق يقضي بأن تقام كل ثلاث مباريات من خمس من نهائي "السوبر كاب" الإيطالي في السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية، سيؤمن العقد أرباحاً تقدّر بـ 7 مليون يورو لخزائن "الكالتشيو".

وزير الداخلية الإيطالي: هذا مقرف

في تصريح نقلته اليوم وكالة الأنباء الإيطالية، وصف ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي، الخيار بإقامة نهائي كأس السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية بـ"المقرف".

وقال سالفيني "أن يقام نهائي كأس السوبر في بلد إسلامي حيث لا يمكن للنساء الذهاب إلى الملعب إلا إذ كنّ برفقة رجال، أمر حزين، أمر مقرف". وأضاف مشجع نادي ميلان "لن أشاهد المباراة".

رئيس "الكالتشيو": النساء السعوديات سيحضرن بمفردهن

في السياق، أكد غيتانو ميتشيتشيه، رئيس "الكالتشيو" أن النساء السعوديات سيحضرن "بمفردهن" في سابقة تاريخية في المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.

من جهته، قال السفير السعودي في روما للوكالة نفسها إن النساء سيكون بإمكانهن الذهاب بمفردهن إلى الملعب.

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