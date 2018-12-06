تعرف على قائمة المغنيين الأعلى أجرا في العالم

تصدر القائمة الفريق الأيرلندي "يو تو" بأرباح تصل إلى 118 مليون دولار، حيث وصلت نسبة عشاق الفريق الغنائي إلى نحو مليوني وسبعمائة ألف معجب، بسبب مبيعات ألبومها الأخير "سونغز أوف اكسبيرينس".

في المركز الثاني، حل فريق الروك البريطاني "كولد بلاي" حيث حصد مبيعات تصل إلى مائة وخمسة عشر مليون دولار وخمسمائة ألف في جولتهم الغنائية الأخيرة التي استغرقت عامين وعُرفت عالميا باسم " ذا هيد أوف دريمز".

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نجم موسيقى البوب ​​الانكليزي إيد شيران، حل في المرتبة الثالثة عن أرباحٍ وصلت إلى 110 ملايين دولار في هذا العام، مع العلم أن المغني المعروف بأغانيه الرومانسية لم يتجاوز من العمر27 عاما.

وبلغ مجموع أرباح الموسيقيين العشرة المصنفين من بين الأجور الأعلى عالميا 886 مليون دولار، وهو الرقم نفسه الذي تم تحقيقه من قبل مغنيين مختلفين العام الماضي.

ومن بين الفنانين الآخرين الذين ذُكرت أسماؤهم في هذه القائمة كاتي بيري، وتايلور سويفت، وجاي زي.

إليكم القائمة كاملة:

1. يو تو - 118 مليون دولار.

2. كولد بلاي - 115.5 مليون دولار.

3. إيد شيران - 110 مليون دولار.

4. برونو مارس - 100 مليون دولار.

5. كاتي بيري - 83 مليون دولار.

6. تايلور سويفت - 80 مليون دولار.

7. جاي زي - 76.5 مليون دولار.

8. غنز أند روزيز - 71 مليون دولار.

9. روجر ووترز - 68 مليون دولار.

10. ديدي - 64 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الموثقة أعلاه هي أرباح المغنيين قبل خصم الضريبة ابتداء من تاريخ الواحد من يونيو/ حيزران 2017 وحتى الواحد من يونيو/ حيزران 2018، وقبل خصم الرسوم للوكلاء والمديرين والمحامين.

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