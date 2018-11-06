إذاً فقد صدقت الإشاعات وفرقة "سبايس غيرلز" أو فتيات التوابل الإنكليزية ستعود إلى الحياة فنياً العام المقبل!
فرقة "سبايس غيرلز" تعود للغناء العام المقبل دون فيكتوريا بيكهام
فرقة "سبايس غيرلز" تعود للغناء العام المقبل دون فيكتوريا بيكهام
فقد أصدرت فرقة الفتيات الأسطورية التي اشتهرت في تسعينيات القرن الماضي مقطع فيديو ترويجيًا يوم الاثنين، لترويج سلسلة من مواعيد الجولات في المملكة المتحدة في حزيران/ يونيو 2019.
كانت الفرقة قد تفرقت عام 2001، ولكنها عادت للاجتماع في عام 2007 في جولة تضمنت 11 مدينة حول العالم، وبحسب بعض التصنيفات فالفرقة حققت أكبر عدد مبيعات اسطوانات لفريق نسائي على مر العصور.
وفي الوقت الذي ستستأنف فيه أربع فتيات من الفريق نشاطهن الفني ستبقى مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، زوجة اللاعب البريطاني ديفيد بيكهام، بعيدة عن هذه الخطوة بسبب "التزامات العمل"، بحسب بيان.
وقال البيان إن فكتوريا ستكون دائماً أحد فتيات "سبايس" وستظل رفقة إيما وميلاني بي وميلاني سي وجيري في الحفاظ على إرثهم الفريد.
ستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها فرقة سبايس غيرلز بالغناء معاً منذ حفل اختتام الألعاب الأولمبية 2012 في لندن.
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