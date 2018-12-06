شاهد: موسم الأعياد في اليابان.. البطريق في زي بابا نويل واستعراض يخطف الأنظار

قررت إحدى حدائق الحيوانات في مقاطعة شيمان اليابانية أن تستبق أعياد الميلاد لهذه السنة وتهتم بنزلائها على طريقتها، فألبست حيوانات البطريق زي سانت كلوز في استعراض يومي حتى اليوم الموعود وهو الخامس والعشرون من هذا الشهر المصادف لعيد الميلاد حسب التقويم الغريغوري.

وقد أرادت البطاريق أن تستعرض حلّتها الجديدة أمام أعين الزائرين وتختالَ مزهوة باللون الأحمر وبرفقتها ضيوف تم اختيارهم من بين زوار الحديقة الذي لقي الحدث لديهم استحسانا كبيرا أكانوا كبارا أم صغارا.

وقد قالت إحدى السيدات عن هذا العرض وأبطاله: هم في غاية الظرف هي المرة الأولى التي نراهم بهذه الصورة. وأردفت أخرى: إنها المرة الأولى التي نرى فيها البطاريق بلباس سانتا. نحن أيضا نتمنى أن نلبس زي بابا نويل ونعود إلى هنا لنحتفل سويا.