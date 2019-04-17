بطريق يحمل دفئا إلى قلبك حتى لو كنت في القطب المتجمد

هي قصة عن بطريق نوع أديلي يدعى ستيف يبحث عن شريك الحياة لتأسيس عائلة، إنها قصة موسمية رائعة تبدأ في الربيع وتنتهي في فصل الشتاء منذ بداية العمل كنا نعلم أن هذا الحيوان يستحق سرد قصته وهذا بالنسبة لنا بداية لعمل رائع". هذه القصة تجسدت في فيلم انتجته ديزني بعنوان "البطريق".

مخرج الفيلم اليستير فوثيرجيل قال: "تامل ديزني أن تدفئ قلبك في هذا الفيلم، حتى لو حدث ذلك في درجات حرارة تحت الصفر".

وقالت الدكتورة جين غودال، سقيرة ديزني، إنه فيلم يجب على الجميع مشاهدته.

"إنه يساعد الناس على رؤية أنفسهم جيدًا ، من خلال قصة البطاريق انها جميلة بشكل مذهل ، وعندما ترى شيئًا من هذا القبيل، أتمنى أن يقول الناس "يجب أن نحافظ على هذا لا نريد أن ينقرض هذا الطير المدهش".

يعيش البطريق في منطقة الثلوج بالقطب الجنوبي، لذلك يحتاج إلى مجهود كبير من أجل التناسل، فمن المعروف أن الطيور تدفئ بيضها بجسمها حيث تضع البيض في العش أو على الأرض ثم تنام عليه وهذا غير مناسب للبطريق، لأنه يعيش حياته في أماكن باردة تحوي الثلوج.

لذلك يضع البطريق بيضة واحدة كل سنة (تضعها الأنثى) ثم تبقيها على قدميها وقد تنام فوقها ويستغرق هذا مدة تتراوح ما بين 7 و 8 أسابيع كى لا تتأثر ببرودة الطقس، وإذا تحولت إلى موقع آخر تتمشى والبيضة على قدمها.

وفي بعض الأحيان عندما تهاجر الأمهات من أجل إحضار الطعام يلتقط الأب البيضة بين قدميه ويظل جالسا دون أي حركة لفترة طويلة وهذا ليبقي البيضة دافئة، و يستهلك البطريق الدهون المخزنة فى جسده من أجل إبقاء البيض دافئا وفي حالة جيدة.