معرض الصقور والصيد السعودي...جسر الجزيرة العربية بين الماضي والحاضر

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افتتحت الرياض معرض الصقور والصيد الذي يعكس تراث وتاريخ الجزيرة العربية حيث جمع المعرض في مختلف أركانه بين واقع البيئة الصحراوية عبر واحات حاكت مناطق المملكة بمختلف تفاصيلها بحياة الإنسان وطريقة سكنه، وجلوسه في البراري عبر بيوت الشعر التي كان ينصبها كمحطة للراحة أثناء رحلات الصيد.