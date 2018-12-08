افتتحت الرياض معرض الصقور والصيد الذي يعكس تراث وتاريخ الجزيرة العربية حيث جمع المعرض في مختلف أركانه بين واقع البيئة الصحراوية عبر واحات حاكت مناطق المملكة بمختلف تفاصيلها بحياة الإنسان وطريقة سكنه، وجلوسه في البراري عبر بيوت الشعر التي كان ينصبها كمحطة للراحة أثناء رحلات الصيد.
معرض الصقور والصيد السعودي...جسر الجزيرة العربية بين الماضي والحاضر
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معرض الصقور والصيد السعودي...جسر الجزيرة العربية بين الماضي والحاضر
وأعاد المعرض السعودي الأول للصقور والصيد، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، ذكريات الماضي لكبار السن، حيث عكست فعاليات وأجنحة المعرض بما تحويه من مقتنيات، أسلوب حياتهم، وطرق صيدهم في الماضي.
واسترجع كبار السن من خلال المؤثرات الصوتية في المعرض المستوحاة من الطبيعة، من آلة الربابة الشعبية، حنينهم إلي الماضي، الذي يفخرون بأنهم كانوا جزءا منه رغم قسوة الحياة آنذاك وصعوبة العيش فيه.
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