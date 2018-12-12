سيسكا موسكو يصعق ريال مدريد بثلاثية في سانتياغو برنابيو

تعرض ريال مدريد لأثقل هزيمة أوروبية بملعبه بعد أن خسر الفريق الإسباني، المتأهل بالفعل لدور الستة عشر، 3-صفر أمام سيسكا موسكو في ملعب سانتياغو برنابيو بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

ورغم الفوز التاريخي تذيل الفريق الروسي المجموعة وفشل في الانتقال للدوري الأوروبي بعد أن انتزع فيكتوريا بلزن المركز الثالث بالفوز 2-1 على روما.

وضع فيدر تشالوف سيسكا في المقدمة أمام بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية بتسديدة مباغتة في الدقيقة 37 ثم ضاعف جورجي شينيكوف التقدم للزوار قبل دقيقتين على انتهاء الشوط الأول بتسديدة مباشرة.

وأضاف أرنور سيغوردسون لاعب منتخب أيسلندا الهدف الثالث بتسديدة منخفضة في الدقيقة 73 وسط صيحات استهجان من الجماهير الغاضبة.

وكرر سيسكا فوزه على ريال مدريد في هذه المجموعة بعد تغلبه 1-صفر في موسكو في أكتوبر تشرين الأول الماضي عندما كان المدرب يولن لوبتيغي يقود ريال.

وحقق سيسكا فوزين فقط في المسابقة هذا الموسم أمام بطل أوروبا 13 مرة لكنه تذيل الترتيب برصيد سبع نقاط بفارق المواجهات المباشرة مع بلزن.

وضمن ريال الصدارة ولديه 12 نقطة مقابل تسع نقاط لروما صاحب المركز الثاني.

سولاري

وأجرى مدرب ريال سانتياغو سولاري سبعة تغييرات على التشكيلة التي هزمت ويسكا 1-صفر في الدوري الإسباني يوم الأحد ومنح الجناح فنيسيوس جونيور والمدافع خافي سانشيز أول مشاركة لهما بدوري الأبطال.

وكان بإمكان ماركو أسينسيو لاعب إسبانيا افتتاح التسجيل عندما سدد في القائم خلال الشوط الأول لكن ثقة سيسكا تزايدت خاصة بعد تسجيل الهدف الأول.

وأملا في الاستفاقة في الشوط الثاني دفع سولاري بجاريث بيل لكن اللاعب الويلزي تأثر بالخوف من التعرض لإصابة بالكاحل بعد خضوعه للعلاج في الملعب لكنه أكمل اللقاء.

كما نزل توني كروس وداني كاربخال لكن بدلا من هز الشباك استقبل ريال هدفين ليصبح سيسكا أول فريق في التاريخ يهزم ريال مدريد ذهابا وإيابا في دور المجموعات بدوري الأبطال.

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